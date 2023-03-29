Прогноз экономического роста Украины может улучшиться в 2023 году

В Нацбанке ожидают, что до конца года ВВП вырастет как минимум на один дополнительный процентный пункт. Прогноз роста экономики в январе текущего года предполагал увеличение на 0,3%.

Об этом рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук, сообщает Forbes.

"Поэтому учитывая результаты первого квартала, мы ожидаем по меньшей мере одного дополнительного процентного пункта экономического роста в этом году. увеличение международной помощи может дать возможность правительству финансировать больший дефицит бюджета и предоставить дополнительный фискальный импульс для экономики", - подчеркнул Николайчук.

Он отметил, что в последнее время наблюдается улучшение ситуации в энергетическом секторе, а при составлении предварительного прогноза ожидалось, что дефицит мощностей сохранится и в течение второго-третьего кварталов. Также в прогнозе следует учитывать вероятное улучшение условий торговли из-за снижения цен на нефть и газ.

Николайчук добавил, что реализация проектов, финансирование и восстановление могут способствовать более быстрому восстановлению экономики.

"Это был один из положительных факторов, которые мы не предполагали в январе, но он может иметь значение для прогноза», – пояснил он.

В начале марта правление Нацбанка приняло решение сохранить подержанную учетную ставку на уровне 25%. Также НБУ введет комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения.