Нацбанк сохранил старую учетную ставку, а инфляция замедлится быстрее, чем ожидалось

Правление Нацбанка приняло решение сохранить старую учетную ставку на уровне 25%, сообщил глава регулятора Андрей Пышный на брифинге 16 марта. Также НБУ введет комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения.

По словам Пышного, такие шаги будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности гривневых сбережений, поддержанию устойчивости валютного рынка и будут формировать предпосылки для смягчения ограничений на нем. Это позволит защитить сбережения граждан от инфляционного обесценения и обеспечит снижение ценового давления.

Пышный также отметил, что инфляция в начале 2023 замедляется быстрее, чем ожидал Национальный банк, но остается высокой.

Инфляция в Украине замедляется второй месяц подряд - в феврале до 24,9% в годовом измерении., более слабый потребительский спрос", – сказал он.

Рост потребительских цен и удешевление гривны также в значительной степени сдерживается на средства следующих факторов:

фиксации официального курса гривны;

тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

удержание учетной ставки на уровне 25%;

повышение нормативов обязательного резервирования;

введение новых депозитных продуктов;

калибровка валютных ограничений.

"Это сказалось на улучшении инфляционных и курсовых ожиданий. Положительное влияние оказало и полное прекращение эмиссионного финансирования бюджета с начала года. Несмотря на это, инфляция все еще остается высокой, а давление со стороны расходов бизнеса – значительным. Отдельные факторы, сдерживавшие инфляцию на протяжении нескольких прошлых лет месяцев, могут носить краткосрочный характер", – говорит глава НБУ.

Пышный одал, что рост предложения продовольствия и более быстрая стабилизация рынка горючего в значительной степени обусловливались теплой зимой. Он подчеркнул, что Инфляция будет снижаться в дальнейшем, в том числе благодаря мерам Национального банка по усилению привлекательности гривневых активов и поддержанию курсовой стабильности.