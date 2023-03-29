Прогноз економічного зростання України може покращитися в 2023

У Нацбанку очікують, що до кінця року ВВП зросте щонайменше на один додатковий відсотковий пункт. Прогноз зростання економіки у січні цього року передбачав збільшення на 0,3%.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє Forbes.

"Тож враховуючи результати першого кварталу, ми очікуємо щонайменше на один додатковий відсотковий пункт економічного зростання цього року. збільшення міжнародної допомоги може дати змогу уряду фінансувати більший дефіцит бюджету та надати додатковий фіскальний імпульс для економіки", – наголосив Ніколайчук.

Він зазначив, що в останній час спостерігається поліпшення ситуації в енергетичному секторі, а під час складання попереднього прогнозу очікувалося, що дефіцит потужностей збережеться і протягом другого-третього кварталів. Також у прогнозі варто враховувати ймовірне покращення умов торгівлі через зниження цін на нафту і газ.

Ніколайчук додав, що реалізація проєктів, фінансування та відновлення можуть сприяти швидшому відновленню економіки.

"Це був один із позитивних факторів, який ми не передбачали в січні, але він може мати значення для прогнозу», – пояснив він.

На початку березня правління Нацбанку прийняло рішення зберегти стару облікову ставку на рівні 25%. Також НБУ запровадить комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення.