В уряді відібрали деокуповані населені пункти для пілотних проектів з комплексної відбудови

У Кабінеті міністрів визначилися з датами старту й першими проектами комплексної відбудови за принципом build back better ("відбудувати краще, ніж було"), що будуть реалізовуватися на звільнених територіях, повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що такі рішення було ухвалено на нараді щодо післявоєнного відновлення під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у якій взяли участь віце-прем’єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Також були присутні голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки, Міністерства культури й інформаційної політики.

Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, однак самі населені пункти наразі не називають.

"Закон, необхідний для початку масштабних проектів відбудови, ухвалений парламентом і підписаний президентом. Визначено п’ять населених пунктів, де стартує пілот. Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе має комплексно відновлюватися з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик за принципом "краще, ніж було", - підкреслив прем’єр.

Також учасники наради обговорили підготовку й ухвалення необхідних підзаконних актів для запуску механізму компенсацій за пошкоджене та знищене майно.

Зазначимо, що Рада 23 лютого прийняла закон про механізми компенсації за пошкодження чи знищення житла через бойові дії.

Нагадаємо при цьому, що як заявляв у січні Кубраков, станом на осінь 2022 року в Україні понад 2,4 мільйона людей мешкали у пошкодженому чи зруйнованому житлі.