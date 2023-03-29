В Кабмине отобрали деоккупированные населенные пункты для пилотных проектов по комплексному восстановлению

В Кабинете министров определились с датами старта и первыми проектами комплексного восстановления по принципу build back better ("отстроить лучше, чем было"), которые будут реализовываться на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что такие решения были приняты на совещании по послевоенному восстановлению под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором приняли участие вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также присутствовали глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, представители Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики.

Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, однако сами населенные пункты не называются.

"Закон, необходимый для начала масштабных проектов восстановления, принят парламентом и подписан президентом. Определены пять населенных пунктов, где стартует пилот. Речь идет не только о восстановлении жилья, но и больницах, школах, садах, ЦПАУ, объектах культуры и так далее. Все должно комплексно восстанавливаться с учетом требований безопасности и современных практик по принципу "лучше, чем было", - подчеркнул премьер.

Также участники совещания обсудили подготовку и принятие необходимых подзаконных актов для запуска механизма компенсаций за поврежденное и уничтоженное имущество.

Отметим, что Рада 23 февраля приняла закон о механизмах компенсации за повреждение или уничтожение жилья из-за боевых действий.

Напомним при этом, что, как заявлял в январе Кубраков, по состоянию на осень 2022 года в Украине более 2,4 миллиона человек проживали в поврежденном или разрушенном жилье.