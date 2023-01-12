В Україні станом на осінь 2,4 мільйона людей жили у пошкодженому житлі - Кубраков

Станом на осінь 2022 року в Україні понад 2,4 мільйона людей мешкали у пошкодженому чи зруйнованому житлі, заявляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Заявки ж на компенсацію, за його словами, залишили через сервіс держпослуг "Дія" вже понад 316 тисяч українців. При цьому чиновник підкреслив, що список постраждалих далеко не повний і щодня поповнюється.

В цьому контексті він нагадав, що досі не прийнято в цілому законопроект №7198, який має стати законодавчим інструментом регулювання питання компенсації за зруйноване житло, зокрема визначити хто зможе отримати її, в якому виді, коли і як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла.

"Законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань щодо надання компенсації будуть створюватися при кожній громаді чи військовій адміністрації. Цим ми максимально децентралізуємо повноваження в питанні компенсацій", - вказав Кубраков.

Щодо джерел фінансування він заявив, що влада розраховує, що це будуть заарештовані активи Росії, оскільки не хоче перекладати тягар відбудови на платників податків, і вже веде роботу з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову.

"Це процес нелегкий, проте ми впевнені, що свого досягнемо. Очевидно, що законопроєктом ми не закриваємо всі питання щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування. Він є рамковим, під який ми будемо розробляти комплекс підзаконних актів. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та експертної громадськості в цьому процесі", - додав міністр.

Нагадаємо, що зазначений законопроект був прийнятий у першому читанні ще 1 квітня. Він був внесений групою з 42 депутатів на чолі з лідером партії "Слуга народу" Оленою Шуляк.

Версія документу до другого читання з'явилася лише 13 грудня, а 11 січня його розглянув профільний комітет з питань економічного розвитку, рекомендувавши прийняти його у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками.