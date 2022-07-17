Чого не вистачає механізму отримання компенсації за зруйноване житло через війну в Україні, який пропонує держава

Відповідаючи на запитання про те, як отримати компенсацію за зруйноване житло через війну, ми змушені визнати, що механізм компенсації ще чітко не визначений українською владою. Компенсація за зруйноване житло має відбуватися згідно з законопроектом № 7198. Однак він тільки прийнятий за основу, але ще не ухвалений як закон. Ймовірно, документ ще зазнає змін та доповнень, але основні моменти можна винести з нього вже зараз. Слід пам'ятати, що у разі ухвалення закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування, якщо не буде зазначено інші сроки.

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Наразі відомо, що всі громадяни України, які є власниками пошкодженого чи зруйнованого житла, можуть претендувати на компенсацію. Правом на компенсацію зможуть скористатися і їхні спадкоємці. Так, серед особливостей зазначимо, що особи, які придбали житло ще на етапі його будівництва або мали власне незавершене будівництво, або члени житлово-будівельних кооперативів, які викупили приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього, також є претендентами на отримання компенсації.

Важливо сфокусуватися на інформації, що саму заяву на компенсацію можна подати протягом військового стану в Україні та ще протягом 90 календарних днів після її припинення чи скасування. Імовірно, що для тих, хто не встигне з якихось причин це зробити – питання компенсації не обговорюватиметься.

Загалом, для того, щоб скористатися компенсацією, потрібно сформувати заяву, потім подати її. Це можна зробити через портал "Дія", або звернувшись до ЦНАПу, органи соціального захисту населення, або у нотаріуса. Далі заяву має розглянути спеціальна комісія, яку буде створено виконавчим органом місцевої ради як тимчасовий колегіальний орган. Законопроект передбачає, що розгляд проходитиме протягом 30 днів з дня подання заяви. Наступний етап – це, власне, надання компенсації.

Поки що планується, що люди зможуть отримати відшкодування реальними грошима. І всі матимуть право витратити ці гроші на свій розсуд, а також як вклад у фінансування будівництва нового житла або фінансування робіт з відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.

Однак, ймовірно, що будуть створені додаткові умови, за яких гроші можна буде витратити на покупку нерухомості у конкретних районах, де будуватиметься нове житло, а будівельником або власником будівельної компанії будуть виступати бізнесмени, які близькі до влади. Таким чином, можна буде компенсувати людям квадратні метри, підтримувати формальний попит на нерухомість та демонструвати активність будівельного сектора.

Що стосується розміру компенсації, то важко сказати, як оцінюватимуть вартість нерухомості. Враховуючи нашу історію корумпованості держави, ми схильні припустити, що ціни будуть сильно занижені і далекі від ринкових. Але вибираючи між нічим і хоч чимось, люди будуть раді, що їм компенсують хоч якусь частину грошей.

Про конкретні суми та коефіцієнти поки що не йдеться. Відомо лише, що вже визначили якийсь "податок на багатство" у цій ситуації. Так, граничний розмір компенсації за житло не може перевищувати 150 кв м за один об'єкт нерухомого майна. Якщо власник зруйнованого житла хоче отримати нерухомість, вартість якої перевищує граничний розмір компенсації, то різницю потрібно буде сплатити власним коштом.