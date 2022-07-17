Чего не хватает механизму получения компенсации за разрушенное жилье из-за войны в Украине

Отвечая на вопрос о том, как получить компенсацию за разрушенное жилье из-за войны, мы вынуждены признать, что механизм компенсации еще четко не определен украинскими властями. Компенсация за разрушенное жилье должна происходить согласно законопроекту №7198. Однако он только принят за основу, но еще не принят как закон. Вероятно, документ еще претерпевает изменения и дополнения, но основные моменты из него можно вынести уже сейчас. Следует помнить, что при принятии закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, если не будут указаны другие сроки.

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Известно, что все граждане Украины, которые являются собственниками поврежденного или разрушенного жилья, могут претендовать на компенсацию. Правом на компенсацию могут воспользоваться и их наследники. Так, среди особенностей отметим, что лица, которые приобрели жилье еще на этапе его строительства или имели собственное незавершенное строительство, или члены жилищно-строительных кооперативов, которые выкупили помещение кооператива, но не оформили право собственности на него, также являются претендентами на получение компенсации.

Важно сфокусироваться на информации, что само заявление на компенсацию можно подать во время военного положения в Украине и еще в течение 90 календарных дней после его прекращения или отмены. Вероятно, что для тех, кто по каким-либо причинам не успеет это сделать – вопрос компенсации не будет обсуждаться.

В общем, для того чтобы воспользоваться компенсацией, нужно сформировать заявление, затем подать его. Это можно сделать через портал "Дія", либо обратившись в ЦНАПы, органы социальной защиты населения, либо к нотариусу. Далее заявление должна рассмотреть специальная комиссия, которая будет создана исполнительным органом местного совета как временный коллегиальный орган. Законопроект предусматривает, что рассмотрение будет проходить в течение 30 дней со дня подачи заявления. Следующий этап – это, собственно, предоставление компенсации.

Пока что планируется, что люди смогут получить возмещение реальными деньгами. И все будут иметь право потратить эти деньги по своему усмотрению, а также как вклад в финансирование строительства нового жилья или финансирование работ по восстановлению поврежденного общего имущества многоквартирного дома.

Однако, вероятно, будут созданы дополнительные условия, при которых деньги можно будет потратить на покупку недвижимости в конкретных районах, где будет строиться новое жилье, а строителем или собственником строительной компании будут выступать близкие к власти бизнесмены. Таким образом можно будет компенсировать людям квадратные метры, поддерживать формальный спрос на недвижимость и демонстрировать активность строительного сектора.

Что касается размера компенсации, трудно сказать, как будут оценивать стоимость недвижимости. Учитывая нашу историю коррумпированности государства, мы склонны предположить, что цены будут сильно занижены и далеки от рыночных. Но выбирая между ничем и чем-либо, люди будут рады, что им компенсируют хоть какую-то часть денег.

О конкретных суммах и коэффициентах пока речь не идет. Известно лишь, что уже определили некий "налог на богатство" в этой ситуации. Так, предельный размер компенсации за жилье не может превышать 150 кв м за один объект недвижимого имущества. Если владелец разрушенного жилья хочет получить недвижимость, стоимость которой превышает предельный размер компенсации, то разницу нужно будет оплатить за свой счет.