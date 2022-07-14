Ущерб Ирпеню от войны оценили в $922 млн

Аналитический центр KSE Institute оценивает ущерб от войны для инфраструктуры города Ирпень Киевской области в 25,3 миллиарда гривен, или почти 922 миллиона долларов.

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Как говорится в его сообщении, оценка потерь осуществляется на основе данных оцифровки высокоточных снимков с дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua, инициированного SmartFarming и Vkursi Zemli. Отмечается, что на сегодняшний день это самые точные данные оценки ущерба для города.

Ирпень был оккупирован российской армией в ходе вторжения в Киевскую область в конце февраля и освобожден 28 марта. За время оккупации в городе была повреждена почти половина от общего количества сооружений – 10,5 тысячи, из которых 2501 получило полное или сильное разрушение.

В частности, было разрушено и повреждено 9690 жилых домов и приусадебных построек и сооружений общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров, что составляет 48% жилого фонда.

По оценкам экспертов KSE Institute, в общей сумме ущерба доля жилищного фонда составляет 17,7 миллиарда гривен, из которых 11,6 миллиарда гривен – из-за разрушения многоквартирных домов.

На втором месте по объему разрушений – социальная инфраструктура. В результате войны разрушены 53% всех социальных объектов города, что привело к ущербу на сумму 3,7 миллиарда гривен, из которых 1,3 миллиарда – ущерб учебным заведениям, а еще 236 миллионов гривен - медицинским учреждениям.

Из-за боевых действий в Ирпене повреждены или разрушены 54 образовательных учреждения, 26 учреждений здравоохранения, 16 культурных и религиозных объектов.

Боевые действия, которые велись в городе, повлекли за собой разрушение и значительное количество объектов промышленной инфраструктуры. Согласно отчету RebuildUA и KSE Institute, всего это 323 поврежденных или разрушенных промышленных постройки и объекта строительства на 2,9 миллиарда гривен.

Еще в 262,5 миллиона гривен оцениваются убытки, причиненные городу из-за разрушения правительственных, административных зданий, отделений полиции и почты.

Напомним, что по оценкам KSE Institute, объем прямого ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляет по меньшей мере 95,5 миллиарда долларов, или более 2,6 триллиона гривен.