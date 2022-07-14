В Україні задекларували збитки від війни на 2,6 трлн грн

Станом на середину липня обсяг прямої шкоди, завданої російсько-українською війною економіці України, становить щонайменше $95,5 млрд. або понад 2,6 трлн. гривень. У цю суму входить оцінка пошкоджень та руйнувань житлових та нежитлових будівель, та інфраструктури.

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Про це повідомляє KSE Institute з посиланням на дані, отримані під час спільної роботи з урядом.

"У загальному обсязі прямих втрат найбільшу частку становлять житлові будинки — 38% або $36,6 млрд. Внаслідок бойових дій уже зруйновано та пошкоджено майже 121 тисячу житлових будинків, в яких проживало близько мільйона сімей. На другому місці за обсягом прямої шкоди від пошкоджень і руйнувань інфраструктура - $31,3 млрд, з яких $25,4 млрд - збитки від руйнувань і пошкоджень майже 24 тис. км українських доріг", - резюмували в KSE Institute.

Підприємства зазнали збитків на загальну суму $8 млрд і вона постійно збільшується. Прямих збитків, завданих агросектору, досягли $4,3 млрд.

Загалом внаслідок бойових дій в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 18 цивільних аеропортів, 779 медустанов, 105,2 тис легкових авто, 1371 освітніх закладів, 690 дитсадків, 563 культурні та релігійні споруди, 23 торговельні.

При цьому з початку повномасштабного вторгнення в Україні відновили 43 мости та очистили 941 км доріг державного значення, що постраждали від війни. Непрямі втрати у всіх сферах економіки у розрізі галузей оцінюються у $126 млрд або 3,7 трлн гривень.

За оцінками команди KSE Institute, загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів становить $165,1 млрд або 4,8 трлн гривень.

Крім того, Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute оцінив загальну вартість викрадених Росією зернових та олійних культур в Україні на суму понад 613 мільйонів доларів.

В даний час загальна сума збитків і втрат через війну в сільському господарстві, за оцінками Агроцентру KSE, становить 27,6 мільярда доларів, з яких збитки через незібрані озимі культури оцінюються в 1,4 мільярда доларів, а знищена техніка - в 926 мільйонів доларів.