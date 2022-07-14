В Украине задекларировали ущерб от войны на 2,6 трлн грн

По состоянию на середину июля объем прямого ущерба, нанесенного российско-украинской войной экономике Украины, составляет по меньшей мере $95,5 млрд или более 2,6 трлн гривен. В эту сумму входит оценка повреждений и разрушений жилых и нежилых зданий, и инфраструктуры.

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Об этом сообщает KSE Institute со ссылкой на данные, полученные в ходе совместной работы с правительством.

"В общем объеме прямых потерь наибольшую долю составляют жилые дома — 38% или $36,6 млрд. В результате боевых действий уже разрушены и повреждены почти 121 тысяча жилых домов, в которых проживало около миллиона семей. На втором месте по объему прямого ущерба от повреждений и разрушений инфраструктура — $31,3 млрд, из которых $25,4 млрд — ущерб от разрушений и повреждений почти 24 тыс. км украинских дорог", — резюмировали в KSE Institute.

Предприятия получили ущерб на общую сумму $8 млрд и она постоянно увеличивается. Прямой ущерб, нанесенный агросектору, достиг $4,3 млрд.

В целом в результате боевых действий в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 388 предприятий, 18 гражданских аэропортов, 779 медучреждений, 105.2 тыс легковых авто, 1371 образовательных учреждений, 690 детсадов, 563 культурных и религиозных сооружений, 23 торговых центра, 28 нефтебаз.

При этом с начала полномасштабного вторжения в Украине восстановили 43 моста и очистили 941 км дорог государственного значения, пострадавших от войны. Косвенные потери во всех сферах экономики в разрезе отраслей оцениваются в $126 млрд или 3,7 трлн гривен.

По оценкам команды KSE Institute, общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов составляет $165,1 млрд или 4,8 трлн гривен.

Кроме того, Центр исследований продовольствия и землепользования KSE Institute оценил общую стоимость похищенных Россией зерновых и масличных культур в Украине в сумму более 613 миллионов долларов.

В настоящее время общая сумма убытков и потерь из-за войны в сельском хозяйстве, по оценкам Агроцентра KSE, составляет 27,6 миллиарда долларов, из которых убытки из-за несобранных озимых культур оцениваются в 1,4 миллиарда долларов, а уничтоженная техника - в 926 миллионов долларов.