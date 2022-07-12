У Зеленского рассказали, что предусматривает план быстрого восстановления Украины

План быстрого восстановления Украины (Fast Recovery план) будет предусматривать оперативное восстановление объектов социальной инфраструктуры, разрушенных в результате полномасштабного российского вторжения, и должен учесть лучшие современные строительные стандарты.

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Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на заседании британско-украинской рабочей группы по вопросам инфраструктуры в Варшаве.

Отмечается, что сейчас оценка убытков Украины в результате российской агрессии составляет 750 млрд долл. США.

"Сейчас мы работаем над долгосрочным планом восстановления Украины. В этот план мы включили принцип Build Back Better", – сказал Тимошенко.

По его словам, по поручению президента Владимира Зеленского проектный офис "Большого строительства" и областные военные администрации разработали план быстрого восстановления Украины.

"Fast Recovery требует срочной реализации, предусматривает стопроцентное восстановление жилищного фонда на деоккупированных территориях и части школ, садов, больниц и объектов ЖКХ, которые необходимо отстроить сейчас, чтобы люди могли вернуться домой и получать минимальный набор услуг", - заявил Тимошенко.

Он подчеркнул, что Fast Recovery план предусматривает оперативное восстановление социальной инфраструктуры и является одним из важнейших элементов долгосрочного плана восстановления Украины.

"Суть плана заключается в максимально быстром восстановлении всей социальной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик и технологий для того, чтобы быстро и современно отстроить наши города и села. Fast Recovery – проект восстановления поврежденной критически важной инфраструктуры. Это то, что нужно делать немедленно", – сказал заместитель руководителя ОП.

По словам Тимошенко, общий бюджет Fast Recovery плана составляет около 17,4 млрд долл. США. Эти средства нужны, чтобы восстановить 5 909 разрушенных многоэтажных и 31 034 частных дома, 259 школ, 205 садов, 170 медицинских учреждений, 2 070 объектов ЖКХ.

Также он уточнил, что из-за продолжающихся ракетных обстрелов эти цифры будут расти.

Кроме того, Тимошенко проинформировал о создании онлайн-платформы, на которой детально отображаются все повреждения инфраструктуры в Украине.

"Мы также используем спутниковые снимки, чтобы собрать факты разрушений по всей Украине после российского вторжения на нашу территорию. Платформа обновляется каждый день", – сказал Тимошенко.

По его словам, сейчас сервис доступен только для внутреннего использования президентской командой, но вскоре доступ к нему планируют расширить на партнеров.

"Платформа позволяет анализировать следующие параметры: геоданные о каждой поврежденной единице, ее местонахождении, размере, типе (например, многоквартирный дом, частный, больница, школа, детский сад и т.п.) и дате, когда были нанесены повреждения. В настоящее время на платформе доступна информация о 69 тысячах уничтоженных объектах", – отметил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко также подчеркнул, что благодаря сотрудничеству со Всемирным банком на платформе предусмотрена опция автоматического расчета прямого и непрямого ущерба.

"Никакой ручной работы, все должно быть прозрачным и доступным сразу для всех пользователей платформы. Как только сервис будет готов, мы планируем сделать презентацию по автоматическому расчету стоимости. На платформе будет доступен статус обновления и расходования средств от доноров", – подчеркнул Тимошенко.

Отметим, что план восстановления Украины оценивается сегодня в 750 миллиардов долларов, а основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России.