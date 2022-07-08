Минюст разрабатывает международный договор о возмещении нанесенного РФ ущерба через конфискацию ее активов

Украинское Министерство юстиции работает над международным договором, предусматривающим механизм возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией, через конфискацию активов России и ее граждан, попавших под санкции. Об этом на организованной Forbes.ua конференции "Строим вместе" рассказала заместитель министра Ирина Мудрая.

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По ее словам, страны, которые к нему присоединятся, гарантируют, что конфискуют российские активы и передадут их Украине. Для этого им нужно будет внести соответствующие изменения в национальное законодательство. Как отметила Мудрая, на такой шаг уже пошла Канада и соответствующие намерения имеют страны Европейского союза и США.

При этом предусматривается создание постоянно действующей комиссии, которая будет рассматривать заявления от украинских граждан, государства, муниципальных органов, украинского и международного бизнеса. При комиссии будет действовать компенсационный фонд, накапливающий конфискованные активы и средства.

Потенциальная конфискация ориентирована прежде всего на суверенные активы РФ: сейчас заморожено 350 миллиардов долларов активов российского центробанка. Однако в Минюсте рассчитывают, что под конфискацию попадут также и частные активы лиц, имеющих прямые контакты с РФ и режимом Владимира Путина, принимали участие в финансировании войны или уклонялись от санкций.

Как указывает заместитель министра, в настоящее время в международной юридической практике нет быстрых механизмов конфискации суверенных активов России, но "международному праву нужно адаптироваться к новым условиям или всем признать, что такие действия всех устраивают".

Напомним, что с инициативой создания многостороннего договора о компенсации пострадавшим от действий России через конфискацию активов выступил в конце мая украинский президент Владимир Зеленский.

Как заявил на международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано в начале июля премьер-министр Денис Шмигаль, именно конфискованные активы России должны стать основным источником восстановления государства, необходимость средств на которое сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов.

Тогда же Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что уже инициировало конфискацию российских активов для передачи жертвам войны в Украине.