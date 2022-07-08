Мінюст розробляє міжнародний договір про відшкодування завданих РФ збитків через конфіскацію її активів

Українське Міністерство юстиції працює над міжнародним договором, що передбачатиме механізм відшкодування збитків, завданих російською агресією через конфіскацію активів Росії та її громадян, що потрапили під санкції. Про це на організований Forbes.ua конференції "Будуємо разом" розповіла заступниця міністра Ірина Мудра.

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За її словами, країни, які до нього долучаться, гарантують, що конфіскують російські активи та передадуть їх Україні. Для цього їм потрібно буде внести відповідні зміни до національного законодавства. Як зазначила Мудра, на такий крок вже пішла Канада, і відповідні наміри мають країни Європейського союзу та США.

При цьому передбачається створення постійно діючої комісії, яка розглядатиме заяви від українських громадян, держави, муніципальних органів, українського та міжнародного бізнесу. При комісії діятиме компенсаційний фонд, який буде накопичувати конфісковані активи та кошти.

Потенційна конфіскація перш за все орієнтована на суверенні активи РФ: наразі заморожено 350 мільярдів доларів активів російського центробанку. Однак в Мін'юсті рохраховують, що під конфіскацію потраплять також і приватні активи осіб, які мають прямі контакти з РФ та режимом Володимира Путіна, брали участь у фінансуванні війни або ухилялися від санкцій.

Як вказує заступниця міністра, наразі у міжнародній юридичній практиці немає швидких механізмів, як конфіскувати суверенні активи Росії, але "міжнародному праву потрібно адаптуватися до нових умов або всім визнати, що такі дії всіх влаштовують".

Нагадаємо, що з ініціативою про створення багатостороннього договіру щодо компенсації постраждалим від дій Росії через конфіскацію активів виступив в кінці травня український президент Володимир Зеленський.

Як заявив на міжнародній конференції з відновлення України у швейцарському Лугано на початку липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, саме конфісковані активи Росії мають стати основним джерелом відбудови держави, необхідність коштів на яке зараз оцінюється у 750 мільярдів доларів.

Тоді ж Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що вже ініціювало конфіскацію російських активів для передачі жертвам війни в Україні.