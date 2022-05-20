Для компенсації постраждалим від РФ: Зеленський пропонує створити механізм конфіскації активів Росії

Україна пропонує державам-партнерам підписати договір і створити механізм, завдяки якому кожен, хто постраждав від дій РФ, зможе отримати компенсацію своїх втрат.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію своїх втрат", - сказав президент.

Голова держави зазначив, що на основі такого договору російські кошти та майно, що перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані та направлені до спеціально створеного фонду, з якого всі постраждалі від російської агресії зможуть отримати відповідну компенсацію.

Нагадаємо, загальна вартість російських та білоруських активів, які були заарештовані в Україні, становить 30 млрд гривень. У бюро економічної безпеки зазначили, що вони мають належати Україні та приносити користь нашій державі.

Крім цього, європейські країни мають розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.