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Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні
Європейські країни мають розглянути питання щодо вилучення заморожених активів російського центробанку та використання їх для відновлення України після війни.
Про це заявив в інтерв'ю Financial Times верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Обмеження на міжнародні резерви центробанку було накладено після повномасштабного вторгнення в Україну. РФ заявляла, що заморожено близько $300 млрд її золотовалютних резервів.
Жозеп Боррель вважає логічним кроком вчинити з цими активами так само, як США вчинили з афганським центробанком після переходу влади до Талібану.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Я дуже за, оскільки цей крок є абсолютно логічним", — сказав дипломат.
Він нагадав, що у лютому цього року мільярди доларів було вилучено для потенційної допомоги жертвам тероризму та гуманітарної допомоги народу Афганістану.
"Було б логічно розглянути аналогічні дії із резервами Росії", — зазначив Боррель.
За його словами, країнам ЄС слід розглянути питання щодо відновлення України після війни за рахунок вилучених заморожених валютних резервів Росії.
"У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима і не можна з російськими", — наголосив Боррель.
Як зазначає Financial Times, європейські країни поки що не робили жодних кроків у цьому напрямку.
Зазначимо, політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.
Раніше прем'єр-міністр Британії закликав розробити "План Маршалла для України", який фінансуватиметься за рахунок майна російських олігархів.
А канадський уряд планує змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Отримані гроші підуть на відновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.