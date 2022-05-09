Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні

Європейські країни мають розглянути питання щодо вилучення заморожених активів російського центробанку та використання їх для відновлення України після війни.

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Про це заявив в інтерв'ю Financial Times верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Обмеження на міжнародні резерви центробанку було накладено після повномасштабного вторгнення в Україну. РФ заявляла, що заморожено близько $300 млрд її золотовалютних резервів.

Жозеп Боррель вважає логічним кроком вчинити з цими активами так само, як США вчинили з афганським центробанком після переходу влади до Талібану.

"Я дуже за, оскільки цей крок є абсолютно логічним", — сказав дипломат.

Він нагадав, що у лютому цього року мільярди доларів було вилучено для потенційної допомоги жертвам тероризму та гуманітарної допомоги народу Афганістану.

"Було б логічно розглянути аналогічні дії із резервами Росії", — зазначив Боррель.

За його словами, країнам ЄС слід розглянути питання щодо відновлення України після війни за рахунок вилучених заморожених валютних резервів Росії.

"У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима і не можна з російськими", — наголосив Боррель.

Як зазначає Financial Times, європейські країни поки що не робили жодних кроків у цьому напрямку.

Зазначимо, політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.

Раніше прем'єр-міністр Британії закликав розробити "План Маршалла для України", який фінансуватиметься за рахунок майна російських олігархів.

А канадський уряд планує змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Отримані гроші підуть на відновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.