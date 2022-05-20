Для компенсации пострадавшим от РФ: Зеленский предлагает создать механизм конфискации активов России

Украина предлагает государствам-партнерам подписать договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий РФ сможет получить компенсацию своих потерь.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий России сможет получить компенсацию своих потерь", - сказал президент.

Глава государства отметил, на основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.

Напомним, общая стоимость российских и беларуских активов, которые были арестованы в Украине составляет 30 млрд гривен. В бюро экономической безопасности отметили, что они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству.

Кроме этого, европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны.