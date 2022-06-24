Сенат Канади схвалив конфіскацію російських активів

Сенат Канади ухвалив бюджет прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, що включає право конфіскувати та продавати активи фіз- та юросіб, причетних до вторгнення Росії до України. Про це повідомляє Reuters.

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Документ пройшов верхню палату без істотних змін та стане законом після королівської згоди.

Деталі процедури конфіскації російського майна наразі не повідомляються.

Крім того, проект бюджету включає заборону на купівлю нерухомості іноземцями. На додаток до житлових заходів документ внесе зміни до податкового законодавства країни, кримінального кодексу та імміграційних правил. Бюджетні витрати залишаються високими, хоч і меншими, ніж у попередні два роки, навіть в умовах стрибків інфляції.

Раніше канадський уряд заявляв, що планує змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Виручені гроші мали намір передати на відновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.

Крім того, у свою чергу президент США Джозеф Байден підписав законопроект, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України.