Байден підписав пакет законів щодо продажу майна російських олігархів для допомоги Україні

Президент США Джозеф Байден підписав законопроєкт, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України. Про це повідомляє Білий дім.

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Для спрощення процесу арешту активів російських олігархів та надходження доходів до України документ передбачає:

спрощений адміністративний процес за участю Мінфіну та Мін'юсту США для конфіскації майна у США, що належить російським олігархам, які перебувають під санкціями;

відповідальність за свідоме чи навмисне володіння доходами, отриманими від корупційних угод із урядом РФ.

Тепер документ набув чинності.

Нагадаємо, за законопроєкт HR 6930, який передбачає конфіскацію активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб, проголосувало 417 конгресменів США.

У Канаді також планують змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Отримані гроші підуть на поновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.