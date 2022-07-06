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Австрія конфіскує одне з газових сховищ "Газпрому"
Уряд Австрії вирішив забрати у компанії "Газпром" доступ до газосховища в місті Хайдах, розташованому неподалік Зальцбурга. Про це повідомляє Reuters.
"Якщо енергетичні компанії не зберігають газ, то потужності мають бути передані іншим. Це критично важлива інфраструктура. Вона потрібна нам зараз, у таку кризу. Саме це зараз відбувається у випадку з "Газпромом" та його сховищем у Хайдасі", - розповів міністр енергетики Леонор Гевесслер.
Він додав, що газовий регулятор E-Control розпочав процес виключення "Газпрому".
Оскільки російський монополіст не заповнив свою частину сховища в Хайдаху, Канцлер Карл Негаммер ще в травні заявив, що якщо "Газпром" не буде використовувати своє ПСГ, потужності будуть передані іншим операторам. Законодавство, що дозволяє це зробити, набуло чинності 1 липня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що Рада Європи прийняла ухвалу, якою члени ЄС зобов'язані заповнити свої підземні газові сховища не менш ніж на 80% до зими 2022/2023 і не менш ніж на 90% до наступних зим.
Тим часом на європейських ринках продовжують зростати ціни на природний газ. Станом на 15:19 6 липня ціна становила 1791 долар за тисячу кубометрів.