Австрія конфіскує одне з газових сховищ "Газпрому"

Уряд Австрії вирішив забрати у компанії "Газпром" доступ до газосховища в місті Хайдах, розташованому неподалік Зальцбурга. Про це повідомляє Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Якщо енергетичні компанії не зберігають газ, то потужності мають бути передані іншим. Це критично важлива інфраструктура. Вона потрібна нам зараз, у таку кризу. Саме це зараз відбувається у випадку з "Газпромом" та його сховищем у Хайдасі", - розповів міністр енергетики Леонор Гевесслер.

Він додав, що газовий регулятор E-Control розпочав процес виключення "Газпрому".

Оскільки російський монополіст не заповнив свою частину сховища в Хайдаху, Канцлер Карл Негаммер ще в травні заявив, що якщо "Газпром" не буде використовувати своє ПСГ, потужності будуть передані іншим операторам. Законодавство, що дозволяє це зробити, набуло чинності 1 липня.

Зазначимо, що Рада Європи прийняла ухвалу, якою члени ЄС зобов'язані заповнити свої підземні газові сховища не менш ніж на 80% до зими 2022/2023 і не менш ніж на 90% до наступних зим.

Тим часом на європейських ринках продовжують зростати ціни на природний газ. Станом на 15:19 6 липня ціна становила 1791 долар за тисячу кубометрів.