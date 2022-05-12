Австрія пригрозила "Газпрому" конфіскувати одне з його газових сховищ

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що австрійська влада може конфіскувати газове сховище "Газпрому", розташоване в Зальцбурзі, якщо компанія не заповнюватиме його енергоносієм. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Kronen Zeitung.

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"Резервуари для зберігання газу заповнюються. І ми подбаємо про те, щоб, якщо російський "Газпром" не заповнить наш найбільший склад Haidach у Зальцбурзі, ми його заберемо для них для інших постачальників. Питання в тому, як нам знизити ціни на енергоносії. Це вимагає обговорення на європейському рівні поділу цін на газ та електроенергію", - сказав Негаммер.

Зазначається, що Haidach у Зальцбурзі є найбільшим підземним сховищем газу в Австрії. Нині де-факто залишається пустим.

Нагадаємо, 27 квітня "Газпром" призупинив постачання газу Польщі та Болгарії.

У свою чергу, Болгарія домовилася зі США про постачання зрідженого газу за цінами, які будуть нижчими, ніж ціни, за якими раніше газ постачав російський газовий монополіст “Газпром”. Також Болгарія почала шукати спосіб припинення транзиту газу до Сербії та Угорщини.