"Газпром" скоротив транзит газу через Україну

Російський газовий монополіст "Газпром" скоротив заявку на транзит газу через станцію Суджа до 53 млн. куб. м на добу. Про це на Facebook написав голова оператора ГТС України Сергій Макогон.

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"Маючи можливість (довгостроково заброньовані потужності) транспортувати 77.2 млн м3 на добу через точку входу Суджа, Газпром, незважаючи на форс-мажор, продовжує наполегливо подавати номінації на точку входу Сохранівка (хоча Газпром там закрив кран), які ми змушені відхиляти", - написав він.

Макогон додав, що з цієї причини обсяг транзиту через Суджу становить лише 53 млн на добу, хоча навіть без будь-яких змін до контракту "Газпром" має можливість транспортувати до Євросоюзу 77,2 млн на добу.

Нагадаємо, 10 травня "Оператор ГТС України" заявив про припинення транзиту газу через окуповану північ Луганської області через втрату контролю над компресорною станцією "Новопськ" та газовимірювальною станцією "Сохранівка".

У свою чергу в "Газпромі" заявили, що не бачать підстави для форс-мажору через захоплення компресорної станції.

Пізніше "Газпром" припинив постачати газ через окуповані Донецьку та Луганську області. Проте на захопленій раніше компресорній станції "Новопсковська" все ж таки було зафіксовано несанкціонований відбір газу.

В свою чергу Експерти вважають, що у разі збереження транзиту через окуповану ДВС "Сохранівка" росіяни будь-якої миті могли б звинуватити українську сторону у крадіжці газу.