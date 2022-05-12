"Газпром" сократил транзит газа через Украину

Российский газовый монополист “Газпром” сократил заявку на транзит газа через станцию Суджа до 53 млн куб. м в сутки. Об этом на Facebook написал глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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"Имея возможность (долгосрочно забронированные мощности) транспортировать 77.2 млн м3 в сутки через точку входа Суджа, Газпром, несмотря на форс-мажор, продолжает упорно подавать номинации на точку входа Сохрановка (хотя Газпром там закрыл кран), которые мы вынуждены отклонять", — написал он.

Макогон добавил, что по этой причине объем транзита через Суджу составляет всего 53 млн в сутки, хотя даже без каких-либо изменений в контракт "Газпром" имеет возможность транспортировать в Евросоюз 77,2 млн в сутки.

Напомним, 10 мая "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении транзита газа через оккупированный север Луганской области из-за потери контроля над компрессорной станцией "Новопсков" и газоизмерительной станцией "Сохрановка".

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не видят основания для форс-мажора из-за захвата компрессорной станции.

Позже “Газпром” прекратил поставлять газ через оккупированные Донецкую и Луганскую области. Однако на захваченной ранее компрессорной станции "Новопсковская" все же был зафиксирован несанкционированный отбор газа.

В свою очередь эксперты считают, что в случае сохранения транзита через оккупированную ГИС "Сохрановка" россияне в любой момент могли бы обвинить украинскую сторону в воровстве газа.