Оккупанты начали воровать газ на "Новопсковской" компрессорной станции

Оккупанты начали несанкционированный отбор транзитного газа на захваченной ранее "Новопсковской" компрессорной станции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Получена информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа. Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о воровстве газа", — написал Гайдай.

Он также добавил, что 11 мая были зафиксированы несанкционированные изменения режимов транспортировки газа, свидетельствующие о закрытии газовых кранов на компрессорной станции во временно оккупированном Новопскове. В частности, на магистральном газопроводе «Новопсков-Шебелинка», транспортирующем газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

При этом более 21 тысячи абонентов в 5 населенных пунктах все еще остаются с газом.

Напомним, 10 мая "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении транзита газа через оккупированный север Луганской области из-за потери контроля над компрессорной станцией "Новопсков" и газоизмерительной станцией "Сохрановка".

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не видят основания для форс-мажора из-за захвата компрессорной станции.

В свою очередь эксперты считают, что в случае сохранения транзита через оккупированную ГИС "Сохрановка" россияне в любой момент могли бы обвинить украинскую сторону в воровстве газа.