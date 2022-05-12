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Окупанти почали красти газ на "Новопсковській" компресорній станції
Окупанти розпочали несанкціонований відбір транзитного газу на захопленій раніше "Новопсковській" компресорній станції. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Отримано інформацію про мимовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу. Зафіксовано несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" до газопроводів на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей. — Фактично йдеться про крадіжки газу",
Він також додав, що 11 травня було зафіксовано несанкціоновані зміни режимів транспортування газу, що свідчать про закриття газових кранів на компресорній станції у тимчасово окупованому Новопскові. Зокрема, на магістральному газопроводі «Новопсков-Шебелинка», який транспортує газ на територію Донецької та Луганської областей.
При цьому понад 21 тисячу абонентів у 5 населених пунктах все ще залишаються з газом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 10 травня "Оператор ГТС України" заявив про припинення транзиту газу через окуповану північ Луганської області через втрату контролю над компресорною станцією "Новопськ" та газовимірювальною станцією "Збереження".
У свою чергу в "Газпромі" заявили, що не бачать підстави для форс-мажору через захоплення компресорної станції.
В свою чергу Експерти вважають, що у разі збереження транзиту через окуповану ДВС "Збереження" росіяни будь-якої миті могли б звинуватити українську сторону у крадіжці газу.