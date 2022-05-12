Окупанти почали красти газ на "Новопсковській" компресорній станції

Окупанти розпочали несанкціонований відбір транзитного газу на захопленій раніше "Новопсковській" компресорній станції. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Отримано інформацію про мимовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу. Зафіксовано несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" до газопроводів на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей. — Фактично йдеться про крадіжки газу",

Він також додав, що 11 травня було зафіксовано несанкціоновані зміни режимів транспортування газу, що свідчать про закриття газових кранів на компресорній станції у тимчасово окупованому Новопскові. Зокрема, на магістральному газопроводі «Новопсков-Шебелинка», який транспортує газ на територію Донецької та Луганської областей.

При цьому понад 21 тисячу абонентів у 5 населених пунктах все ще залишаються з газом.

Нагадаємо, 10 травня "Оператор ГТС України" заявив про припинення транзиту газу через окуповану північ Луганської області через втрату контролю над компресорною станцією "Новопськ" та газовимірювальною станцією "Збереження".

У свою чергу в "Газпромі" заявили, що не бачать підстави для форс-мажору через захоплення компресорної станції.

В свою чергу Експерти вважають, що у разі збереження транзиту через окуповану ДВС "Збереження" росіяни будь-якої миті могли б звинуватити українську сторону у крадіжці газу.