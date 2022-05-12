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Энергетика
Дата публикации

Австрия пригрозила "Газпрому" конфисковать одно из его газовых хранилищ

Австрия пригрозила "Газпрому" конфисковать одно из его газовых хранилищ

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что австрийские власти могут конфисковать газовое хранилище "Газпрома", расположенное в Зальцбурге, если компания не будет его заполнять энергоносителем. Об этом он сообщил в интервью изданию Kronen Zeitung.

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"Резервуары для хранения газа заполняются. И мы позаботимся о том, чтобы, если российский "Газпром" не заполнит наш самый большой склад Haidach в Зальцбурге, мы его у них заберем для других поставщиков. Вопрос в том, как нам снизить цены на энергоносители. Это требует обсуждения на европейском уровне разделения цен на газ и электроэнергию", — сказал Негаммер.

Отмечается, что Haidach в Зальцбурге является крупнейшим подземным хранилищем газа в Австрии. В настоящее время де-факто он остается пустым.

Напомним, 27 апреля “Газпром”приостановилпоставки газа Польше и Болгарии.

В свою очередь Болгария договорилась с США о поставках сжиженного газа по ценам, которые будут ниже, чем цены по которым ранее газ поставлял российский газовый монополист “Газпром”. Также Болгария начала искать способ прекращения транзита газа в Сербию и Венгрию.

Автор:
Вита Молодан