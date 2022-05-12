Австрия пригрозила "Газпрому" конфисковать одно из его газовых хранилищ

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что австрийские власти могут конфисковать газовое хранилище "Газпрома", расположенное в Зальцбурге, если компания не будет его заполнять энергоносителем. Об этом он сообщил в интервью изданию Kronen Zeitung.

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"Резервуары для хранения газа заполняются. И мы позаботимся о том, чтобы, если российский "Газпром" не заполнит наш самый большой склад Haidach в Зальцбурге, мы его у них заберем для других поставщиков. Вопрос в том, как нам снизить цены на энергоносители. Это требует обсуждения на европейском уровне разделения цен на газ и электроэнергию", — сказал Негаммер.

Отмечается, что Haidach в Зальцбурге является крупнейшим подземным хранилищем газа в Австрии. В настоящее время де-факто он остается пустым.

Напомним, 27 апреля “Газпром”приостановилпоставки газа Польше и Болгарии.

В свою очередь Болгария договорилась с США о поставках сжиженного газа по ценам, которые будут ниже, чем цены по которым ранее газ поставлял российский газовый монополист “Газпром”. Также Болгария начала искать способ прекращения транзита газа в Сербию и Венгрию.