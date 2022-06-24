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Німеччина хоче націоналізувати ділянку "Північного потоку-2", - ЗМІ
У Німеччині у відповідь на скорочення постачання газу з Росії можуть відрізати частину трубопроводу "Північний потік-2", щоб використати його для своїх потреб.
Про це пише німецьке видання Spiegel.
Зазначається, що у Мінфіні Німеччини вирішили націоналізувати частину "Північного потоку - 2", що проходить територією країни. Відрізану ділянку труби можуть використовувати для з'єднання східної та південної Німеччини з мобільним терміналом ЗПГ у Балтійському морі.
За інформацією видання, "технічно трубопровід можна підняти та відрізати", але це загрожує екологічними проблемами. Також залишається питання із правами власності на нього.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, у Берліні побоюються заходів у відповідь країни-агресора — наприклад, націоналізації німецьких компаній у РФ.
"Згідно з інформацією Spigel, федеральний уряд використовує модель, яка, ймовірно, викличе роздратування у Володимира Путіна", - прогнозує німецьке видання.
Поки що незрозуміло, чи підуть у Німеччині на такий крок, адже раніше канцлер Олаф Шольц відхилив пропозицію міністра економіки про націоналізацію компанії Gazprom Germania Gmbh, колишньої дочірньої компанії російського монополіста "Газпрому", щоб не провокувати протистояння з Росією та уникнути проблем у газовій сфері.
Крім того, у зв'язку зі скороченням постачання російського газу Німеччина введе додаткові заходи для економії блакитного палива.