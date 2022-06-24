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Германия хочет национализировать участок "Северного потока-2", - СМИ
В Германии в ответ на сокращение поставок газа из России могут отрезать часть трубопровода "Северный поток-2", чтобы использовать его для своих нужд.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Отмечается, что в Минфине Германии решили национализировать часть "Северного потока - 2", проходящего по территории страны. Отрезанный участок трубы могут использовать для соединения восточной и южной Германии с мобильным терминалом СПГ в Балтийском море.
По информации издания, "технически трубопровод можно поднять и отрезать", но это грозит экологическими проблемами. Также остается вопрос с правами собственности на него.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в Берлине опасаются ответных мер страны-агрессора — например, национализации немецких компаний в РФ.
"Согласно информации Spigel, федеральное правительство использует модель, которая, вероятно, вызовет раздражение у Владимира Путина", - прогнозирует немецкое издание.
Пока непонятно, решаться ли в Германии на такой шаг, ведь ранее канцлер Олаф Шольц отклонил предложение министра экономики о национализации компании Gazprom Germania Gmbh, бывшей дочерней компании российского монополиста "Газпрома", чтобы не провоцировать противостояние с Россией и избежать проблем в газовой сфере.
Кроме того, в связи с сокращением поставок российского газа Германия введет дополнительные меры для экономии голубого топлива.