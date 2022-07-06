Австрия конфискует одно из газовых хранилищ "Газпрома"

Правительство Австрии решило забрать у компании "Газпром" доступа к газохранилищу в городе Хайдах, расположенном недалеко от Зальцбурга. Об этом сообщает Reuters.

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"Если энергетические компании не хранят газ, то мощности должны быть переданы другим. Это критически важная инфраструктура. Она нужна нам сейчас, в такой кризис. Именно это сейчас происходит в случае с "Газпромом" и его хранилищем в Хайдахе", — рассказал министр энергетики Леонор Гевесслер.

Он добавил, что газовый регулятор E-Control начал процесс исключения "Газпрома".

Поскольку российский монополист не заполнил свою часть хранилища в Хайдахе, Канцлер Карл Негаммер еще в мае заявил, что, если "Газпром" не будет использовать свое ПХГ, мощности будут переданы другим операторам. Законодательство, позволяющее это сделать, вступило в силу 1 июля.

Отметим, что Совет Европы принял постановление, которым члены ЕС обязаны заполнить свои подземные газовые хранилища не менее чем на 80% до зимы 2022/2023 и не менее чем на 90% до следующих зим.

Тем временем на европейских рынках продолжают расти цены на природный газ. По состоянию на 15:19 6 июля цена составляла 1791 доллар за тысячу кубометров.