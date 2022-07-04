Основним джерелом відновлення України мають стати конфісковані активи РФ - Шмигаль

План відновлення України оцінюється на сьогодні в 750 мільярдів доларів, а основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на міжнародній конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія).

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"Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів. Російська влада розв'язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування і вони мають понести за це відповідальність", — підкреслив голова уряду.

Як зауважив Шмигаль, заморожені активи РФ, за різними оцінками, складають від 300 до 500 мільярдів доларів. Більше того, частина країн уже почала процеси конфіскації цих активів.

"Вдячні Німеччині за перші кроки. Вдячні Канаді та США за підготовку національних законодавств. Впевнений, що всі країни-партнери долучаться до цього процесу і забезпечать цю справедливість", — зазначив прем'єр-міністр.

Керівник Кабміну назвав й інші джерела відновлення України, над якими ведеться робота. Зокрема, це гранти й пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів.

Також, за його словами, це можуть бути інвестиції приватного сектору, позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій та кошти державного бюджету України.

"В Україні дуже ефективно запрацювала платформа United24. Ми вдячні всім, хто долучився і закликаємо не зупинятися в цій підтримці", — додав Шмигаль.

У своєму Twitter прем’єр також повідомив, що наступна конференція з питань відновлення України відбудеться у Великобританії, за що подякував британському міністру закордонних справ Ліз Трасс.

Нагадаємо, що український уряд пропонує створити декілька Офісів відновлення, зокрема у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та інших містах, а платформа відновлення України, за словами Шмигаля, складатиметься з трьох рівнів.