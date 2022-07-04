Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы РФ – Шмыгаль

План восстановления Украины оценивается сегодня в 750 миллиардов долларов, а основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на международной конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария).

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"Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов. Российские власти развязали эту кровавую войну. Они повлекли эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность", — подчеркнул глава правительства.

Как отметил Шмыгаль, замороженные активы РФ, по разным оценкам, составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Более того, часть стран уже начала процесс конфискации этих активов.

"Благодарны Германии за первые шаги. Благодарны Канаде и США за подготовку национальных законодательств. Уверен, что все страны-партнеры присоединятся к этому процессу и обеспечат эту справедливость", — отметил премьер-министр.

Руководитель Кабмина назвал и другие источники обновления Украины, над которыми ведется работа. В частности, это гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.

По его словам, это могут быть инвестиции частного сектора, внебюджетные взносы частных лиц и корпораций и средства государственного бюджета Украины.

"В Украине очень эффективно заработала платформа United24. Мы благодарны всем, кто присоединился и призываем не останавливаться в этой поддержке", - добавил Шмигаль.

В своем Twitter премьер также сообщил, что следующая конференция по вопросам восстановления Украины состоится в Великобритании, за что поблагодарил британского министра иностранных дел Лиз Трасс.

Напомним, что украинское правительство предлагает создать несколько Офисов восстановления, в частности в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и других городах, а платформа восстановления Украины, по словам Шмыгаля, будет состоять из трех уровней.