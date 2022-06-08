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Украинская теннисистка Элина Свитолина стала послом United24

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посол United24

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым послом фандрейзинговой платформы United24, с помощью которой происходит сбор средств на помощь Украине в противостоянии вооруженной агрессии России и восстановлении разрушенного во время войны.

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Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Элину Свитолиний за активную позицию, которую спортсменка заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире.

"Чтобы внимание к Украине не снижалось, нужно активно рассказывать о нас людям из других стран. Поэтому среди ключевых задач United24 – не только фандрейзинг, но и дополнительное внимание к Украине, нашей борьбе за свободу", – отметил глава государства.

Стоит отметить, что с началом широкомасштабной агрессии России против Украины теннисистка отказалась выступать на каких-либо соревнованиях против спортсменок из РФ и Беларуси. В то же время, она стала громким голосом Украины на мировой арене.

"Каждый раз, побеждая на корте, я была счастлива принести победу своей стране. Я всегда гордилась тем, что я украинка. Сегодня, когда моя страна оказалась перед лицом страшного врага, я не останусь в стороне. Я буду делать все возможное, чтобы Украина добилась в борьбе свою самую главную победу. Для меня честь присоединиться к United24 и объединить усилия с президентом Украины", – сказала Элина Свитолина.

Напомним, в рамках инициативы United24 Украина запустила глобальную платформу   для пожертвования средств на помощь в противостоянии вооруженной агрессии России и восстановлении разрушенного во время войны.

Всего за четыре недели работы United24 удалось собрать более 1,5 миллиарда гривен. В частности, первым послом фандрейзинговой онлайн-платформы стал знаменитый футболист и тренер Андрей Шевченко.

Автор:
Анастасия Дедковская