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Общество
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Андрей Шевченко стал первым послом United24

Андрей Шевченко стал первым послом United24
Андрей Шевченко и Владимир Зеленский

Знаменитый футболист и тренер Андрей Шевченко стал первым послом благотворительной платформы в поддержку Украины United24.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству. Уверен, у тебе все получится!", - отметил Зеленский.

Фото 2 — Андрей Шевченко стал первым послом United24

Андрей Шевченко раньше был главным тренером сборной Украины, но 1 августа 2021 года сообщил, что прощается с национальной командой. Под его руководством национальная команда впервые в своей истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Европы.

Отметим, в рамках инициативы United24 Украина запускает глобальную платформу для жертвования средств на помощь ей в отражении вооруженной агрессии России и восстановлении разрушенного в ходе войны.

Проект объединит поддержку Украины от международных благотворительных фондов, правительства стран, мировых звезд и крупных брендов. 

Автор:
Светлана Манько