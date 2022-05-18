Андрій Шевченко став першим послом United24

Знаменитий футболіст та тренер Андрій Шевченко став першим послом благодійної платформи на підтримку України United24.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Андрій своєю працею та спортивними досягненнями отримав величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова місія – розповідати світові про події в Україні та направити свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі. Впевнений, у тебе все вийде!", - зазначив Зеленський .

Андрій Шевченко раніше був головним тренером збірної України, але 1 серпня 2021 року повідомив, що прощається з національною командою. Під його керівництвом національна команда вперше у своїй історії дійшла до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи.

Зазначимо, в рамках ініціативи United24 Україна запускає глобальну платформу для жертвування коштів на допомогу їй у відбитті збройної агресії Росії та відновленні зруйнованого під час війни.

Проект об'єднає підтримку України від міжнародних благодійних фондів, уряду країн, світових зірок та великих брендів.