Украина запустила международную платформу для пожертвований: на что пойдут деньги

В рамках инициативы United24 Украина запускает глобальную платформу для жертвования средств на помощь ей в отражении вооруженной агрессии России и восстановлении разрушенного в ходе войны. Об этом объявил в своем видеообращении, записанном на английском языке, президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня весь мир объединился вокруг Украины — страны, компании, международные организации, но самое главное — люди. Теперь и вы среди них. Спасибо. Только вместе у нас есть потенциал остановить войну, которую Россия начала, и восстановить то, что Россия разрушила. Вместе мы сможем помочь свободе победить тиранию", — заявил он.

Он добавил, что все собранные через эту фандрайзинговую платформу деньги будут перечислены Национальному банку Украины и закреплены за соответствующими министерствами, а отчеты об этих средствах будут обновляться каждые 24 часа.

"Каждое пожертвование имеет значение для победы. Жертвуйте, чтобы защитить. Жертвуйте, чтобы спасти. Жертвуйте, чтобы восстановить. Сегодня Украина воюет не только за свою свободу, но и за свободу всего демократического мира. Мы всегда будем помнить ваш вклад в победу Украины, в победу свободы", — подчеркнул глава государства.

Как сообщается в Telegram-канале сервиса госуслуг "Дія", индивидуальные благотворители, фонды, международные компании и прочие жертвователи смогут перечислить деньги и получить отчетность на специальном сайте u24.gov.ua.

Направить средства можно из любой страны на одно из трех направлений — армия и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

"Проект объединит поддержку Украины от международных благотворительных фондов, правительства стран, мировых звезд и крупных брендов. Благодаря United24 мы сможем направить средства туда, где они действительно нужны, без лишней бюрократии и с прозрачной регулярной отчетностью", — говорится в сообщении.

Напомним, что затраты на восстановление Украины после войны премьер-министр Денис Шмыгаль еще две недели назад оценивал в 600 миллиардов долларов. Эту же сумму назвал накануне сам Зеленский, выступая на саммите руководителей, организованном The Wall Street Journal.