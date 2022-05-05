Україна запустила міжнародну платформу для пожертвувань: на що підуть гроші

В рамках ініціативи United24 Україна запускає глобальну платформу для жертвування коштів на допомогу їй у відбитті збройної агресії Росії та відновленні зруйнованого під час війни. Про це оголосив у своєму відеозверненні, записаному англійською мовою, президент Володимир Зеленський.

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"Сьогодні весь світ об'єднався навколо України – країни, компанії, міжнародні організації, але найголовніше – люди. Тепер і ви серед них. Дякую. Тільки разом у нас є потенціал зупинити війну, яку Росія розпочала, та відновити те, що Росія зруйнувала. Разом ми зможемо допомогти свободі перемогти тиранію", — заявив він.

Він додав, що всі зібрані через цю фандрайзингову платформу гроші будуть перераховані Національному банку України та закріплені за відповідними міністерствами, а звіти про ці кошти оновлюватимуться кожні 24 години.

"Кожна пожертва має значення для перемоги. Жертвуйте, щоб захистити. Жертвуйте, щоб врятувати. Жертвуйте, щоб відбудувати. Сьогодні Україна воює не лише за свою свободу, а й за свободу всього демократичного світу. Ми завжди пам'ятатимемо ваш внесок у перемогу України, у перемогу свободи", — наголосив глава держави.

Як повідомляється в Telegram-каналі сервісу держпослуг "Дія", індивідуальні благодійники, фонди, міжнародні компанії та інші жертводавці зможуть перерахувати гроші та отримати звітність на спеціальному сайті u24.gov.ua.

Направити кошти можна з будь-якої країни на один із трьох напрямків — армія та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відновлення України.

"Проєкт об'єднає підтримку України від міжнародних благодійних фондів, уряду країн, світових зірок та великих брендів. Завдяки United24 ми зможемо спрямувати кошти туди, де вони дійсно потрібні, без зайвої бюрократії та з прозорою регулярною звітністю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що витрати на відновлення України після війни прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще два тижні тому оцінював у 600 мільярдів доларів. Цю суму назвав напередодні сам Зеленський, виступаючи на саміті керівників, організованому The Wall Street Journal.