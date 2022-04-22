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Відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд — Шмигаль

Відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд — Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: прес-служба Кабінету міністрів України

Україна планує створити фонд United24 для відновлення країни після російського вторгнення та оцінює його необхідні обсяги у $600 млрд.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на міністерському круглому столі в рамках заходу Spring Meetings 2022 Світового банку та МВФ (Міжнародний валютний фонд – Delo.ua ), який відбувся у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

"У довгостроковій перспективі відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд. Така реконструкція передбачатиме не лише відновлення інфраструктури, а й розвиток нової економіки та нових європейських інституцій", – заявив глава уряду.

У ході круглого столу Шмигаль закликав надати Україні термінове короткострокове фінансування.

"Заблоковані порти, удари по заводах, спроби зірвати посівну, зруйновані міста  все це частина плану зі знищення української економіки. Збиток вже становить понад $500 млрд. ВВП цього року може впасти від 30 до 50%. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в $4-5 млрд щомісяця протягом наступних півроку",  зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, одним із інструментів такої підтримки можуть бути спеціальні права запозичення, які емітує МВФ.

Зокрема, Шмигаль закликав міжнародних партнерів надати 10% своїх СДР Україні, що дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту, зазначивши, що уряд Канади вже ухвалив рішення про виділення 1 млрд канадських доларів у СДР.

Раніше повідомлялося, що в ніч із 8 на 9 квітня Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Затвердження рахунку було після схвалення Радою директорів 9 березня виплати Україні 1,4 млрд доларів США в рамках екстреного фінансування.

Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про підтримку у покритті фінансового дефіциту. У зв'язку з цим МВФ погодився організувати збір коштів у розмірі $5 млрд на кожний з найближчих трьох місяців.

Автор:
Дмитро Нарожний