Відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд — Шмигаль

Україна планує створити фонд United24 для відновлення країни після російського вторгнення та оцінює його необхідні обсяги у $600 млрд.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на міністерському круглому столі в рамках заходу Spring Meetings 2022 Світового банку та МВФ (Міжнародний валютний фонд – Delo.ua ), який відбувся у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

"У довгостроковій перспективі відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд. Така реконструкція передбачатиме не лише відновлення інфраструктури, а й розвиток нової економіки та нових європейських інституцій", – заявив глава уряду.

У ході круглого столу Шмигаль закликав надати Україні термінове короткострокове фінансування.

"Заблоковані порти, удари по заводах, спроби зірвати посівну, зруйновані міста — все це частина плану зі знищення української економіки. Збиток вже становить понад $500 млрд. ВВП цього року може впасти від 30 до 50%. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в $4-5 млрд щомісяця протягом наступних півроку", — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, одним із інструментів такої підтримки можуть бути спеціальні права запозичення, які емітує МВФ.

Зокрема, Шмигаль закликав міжнародних партнерів надати 10% своїх СДР Україні, що дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту, зазначивши, що уряд Канади вже ухвалив рішення про виділення 1 млрд канадських доларів у СДР.

Раніше повідомлялося, що в ніч із 8 на 9 квітня Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Затвердження рахунку було після схвалення Радою директорів 9 березня виплати Україні 1,4 млрд доларів США в рамках екстреного фінансування.

Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про підтримку у покритті фінансового дефіциту. У зв'язку з цим МВФ погодився організувати збір коштів у розмірі $5 млрд на кожний з найближчих трьох місяців.