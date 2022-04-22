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Відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд — Шмигаль
Україна планує створити фонд United24 для відновлення країни після російського вторгнення та оцінює його необхідні обсяги у $600 млрд.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на міністерському круглому столі в рамках заходу Spring Meetings 2022 Світового банку та МВФ (Міжнародний валютний фонд – Delo.ua ), який відбувся у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.
"У довгостроковій перспективі відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд. Така реконструкція передбачатиме не лише відновлення інфраструктури, а й розвиток нової економіки та нових європейських інституцій", – заявив глава уряду.
У ході круглого столу Шмигаль закликав надати Україні термінове короткострокове фінансування.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Заблоковані порти, удари по заводах, спроби зірвати посівну, зруйновані міста — все це частина плану зі знищення української економіки. Збиток вже становить понад $500 млрд. ВВП цього року може впасти від 30 до 50%. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в $4-5 млрд щомісяця протягом наступних півроку", — зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, одним із інструментів такої підтримки можуть бути спеціальні права запозичення, які емітує МВФ.
Зокрема, Шмигаль закликав міжнародних партнерів надати 10% своїх СДР Україні, що дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту, зазначивши, що уряд Канади вже ухвалив рішення про виділення 1 млрд канадських доларів у СДР.
Раніше повідомлялося, що в ніч із 8 на 9 квітня Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.
Затвердження рахунку було після схвалення Радою директорів 9 березня виплати Україні 1,4 млрд доларів США в рамках екстреного фінансування.
Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про підтримку у покритті фінансового дефіциту. У зв'язку з цим МВФ погодився організувати збір коштів у розмірі $5 млрд на кожний з найближчих трьох місяців.