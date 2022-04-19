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Українська економіка у 2022 році впаде на 35% — МВФ
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що спад української економіки у 2022 році становитиме близько 35%, повідомляється у Світовому економічному огляді.
При цьому в документі зазначено, що для України всі прогнози на 2022–2027 роки мають високий рівень невизначеності, а реальний ВВП спрогнозований лише до 2022 року.
У МВФ наголошують, що, згідно з дослідженнями, через десять років після початку конфлікту ВВП на душу населення все одно залишається приблизно на 28% нижче за довоєнний. Це відбувається через падіння особистого споживання майже на 25%.
Через агресію Росії МВФ знизив прогноз зростання ВВП у світі 2022 року з 4,2% до 3,6%, а 2023 року – з 3,8% до 3,6%. Збільшено й очікування інфляції: у розвинених країнах – з 3,9% до 5,7%, у країнах, що розвиваються, – з 5,9% до 8,7%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, за прогнозом Світового банку, через військову агресію Росії внутрішній валовий продукт України скоротиться більш ніж на 45%.
Але є думка, що, незважаючи на війну і зупинку багатьох підприємств, українська економіка поки що справляється з потребами.