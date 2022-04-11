Всемирный банк прогнозирует падение экономики Украины из-за войны почти наполовину

По прогнозу Всемирного банка, из-за военной агрессии России внутренний валовой продукт Украины сократится более чем на 45%.

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Об этом сообщает Reuters.

Так, Всемирный банк посчитал, как упадут экономики Украины и России вследствие войны и санкций.

"Объем производства в Украине, вероятно, сократится на ошеломляющие 45,1% в этом году", — сообщает банк.

По его данным, вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и разрушению производственных мощностей.

Также во Всемирном банке подчеркивают, что более половины предприятий в Украине закрылись, а те, что остались в строю, работают с гораздо меньшей производительностью.

При этом закрытие судоходства по Черному морю из Украины сократило около 90% экспорта зерна страны и половину ее общего экспорта.

Также во Всемирном банке прогнозируют, что общий ВВП Восточной Европы (включая как страны ЕС, так и бывшего СССР) упадет в этом году на 30,7%.

Российская же экономика, по прогнозам Всемирного банка, упадет в 2022 году на 11,2% из-за санкций.

"Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и наносит огромный ущерб инфраструктуре. Украине срочно требуется массивная финансовая поддержка, поскольку она вовсю пытается сохранить свою экономику, а правительство работает, чтобы поддержать украинских граждан, страдающих и справляющихся с экстремальной ситуацией", — заявила вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

Отметим, по данным Европейского банка реконструкции и развития, экономика Украины сократится на пятую часть в этом году. Затем экономика восстановится в 2023 году, если все пойдет по сценарию с прекращением огня через пару месяцев.

МВФ пока что прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году лишь на 10%. В свою очередь украинский министр финансов Сергей Марченко уже также сделал куда более пессимистический прогноз, что величина падения ВВП страны в нынешнем году может составить от трети до половины.

Как сообщалось ранее, потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом уже нанесенных и будущих потерь составляют более $1 трлн.