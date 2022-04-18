Дефіцит держбюджету у 2022 році може становити понад 25% ВВП – Dragon Capital

У березні 2022 року реальний ВВП України (валовий внутрішній продукт – Delo.ua) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротився на 45%, а дефіцит державного бюджету цього року може досягти 16 – 26% ВВП.

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Такий прогноз зробили аналітики інвестиційної компанії та Dragon Capital. За оцінками експертів, території на сході та півдні України, які залишаються окупованими російськими військами на середину квітня, у довоєнні часи генерували приблизно 12% ВВП.

"Економічна активність на решті території країни залишається пригніченою, хоча поступово відновлюється", - заявила головний економіст компанії Олена Белан.

У Dragon Capital зазначають, що до цього часу окупаційні війська зруйнували або суттєво пошкодили невелику кількість великих промислових об'єктів, що дає змогу частково відновити обсяги виробництва.

При цьому без відновлення доступу до Чорного моря Україна зможе експортувати менше половини довоєнних обсягів.

"Блокування та мінування акваторії Чорного моря російськими військово-морськими силами суттєво звузило можливості для експорту та імпорту. Майже 5 млн українців були змушені залишити країну", - йдеться в аналітичному звіті компанії.

За прогнозами аналітиків, якщо бої продовжаться в межах території, окупованої російськими військами на середину квітня, а ризик ракетних ударів на решті території залишиться високим, економіка України скоротиться приблизно на третину і навряд чи зростатиме наступного року.

Водночас в компанії підкреслюють, що стійке припинення вогню в найближчі місяці прискорить відновлення економіки і дозволить зменшити річне падіння ВВП до "мінус" 25% рік до року з подальшим зростанням на 6,5% у 2023 році, вважають аналітики.

У разі якщо домовленість про припинення вогню супроводжуватиметься відкриттям Чорного моря для комерційного судноплавства, Україна зможе наростити обсяги експорту, оцінно до 70% довоєнного рівня (через втрачені виробничі потужності). У цьому випадку падіння ВВП цього року становитиме 22%, а зростання економіки наступного року може сягнути 10%.

Фахівці вважають, що одним з найбільших викликів для України є виконання держбюджету, яке супроводжується скороченням податкових надходжень та значним розширенням дефіциту бюджету.

Dragon Capital оцінює середньомісячний дефіцит держбюджету на рівні $4 млрд під час бойових дій і допускає скорочення розриву до $2,5-3 млрд "при досягненні стійкої домовленості про припинення вогню".

"Таким чином, дефіцит бюджету цього року може досягти рекордних 16-26% ВВП залежно від сценарію та, ймовірно, залишиться високим наступного року", - заявляють аналітики.

Фінансисти DC переконані, що тимчасовий дозвіл Національному банку України (НБУ) фінансувати дефіцит держбюджету безпосередньо має бути максимально обмеженим, оскільки значна емісія гривні несе великі ризики для фінансової стабільності.

Експерти впевнені, що ключовим джерелом фінансування дефіциту мають стати зовнішні ресурси, насамперед гранти. Зокрема, передача Україні СПЗ, особливо у формі грантів, може стати сильним джерелом фінансової підтримки бюджету. Нині країни "Великої сімки" мають СПЗ у розмірі $415 млрд.

Згідно з попередніми розрахунками Dragon Capital, дефіцит поточного рахунку становитиме 0 - 3% ВВП, залежно від сценарію.

"Ми очікуємо, що НБУ триматиме фіксований курс гривні на рівні 29,25 грн за долар протягом дії воєнного стану та послаблюватиме валютні обмеження обережно, враховуючи можливий вплив на фінансову стабільність. Завдяки очікуваному великому припливу зовнішнього фінансування до бюджету НБУ зможе нарощувати золотовалютні резерви і буде мати достатньо ресурсів, щоб підтримувати валютний курс інтервенціями. Якщо військова ситуація дозволить НБУ повернутися до плаваючого валютного курсу, ми очікуємо на невелику девальвацію гривні, до рівня 33 грн", – зазначено у звіті.

За оцінками Dragon Capital, споживча інфляція залишатиметься на відносно помірному рівні – близько 15% у 2022 році завдяки стабільному курсу гривні та антиінфляційним заходам уряду та парламенту, включаючи фіксовані тарифи на комунальні послуги, скасування акцизів на паливо та зниження ПДВ на пальне. з 20% у середині березня.

"Ці кроки допомогли стримати зростання цін на бензин до 7,7% місяць до місяця в березні. Також обмежений експорт утримуватиме внутрішні ціни на зерно, соняшникову олію та пов'язані продукти харчування. У 2023 році аналітики очікують на зниження інфляції до 10%. Проте відновлення судноплавства в Чорному морі спричинить наближення внутрішніх цін на агропродукцію до світових і спровокує вищу інфляцію цього року», – підсумували експерти.

Нагадаємо, за даними Європейського банку реконструкції та розвитку, економіка України скоротиться на п'яту частину цього року.

Після цього економіка відновиться у 2023 році, якщо все піде за сценарієм із припиненням вогню за пару місяців.

Раніше заступник одного з 24 виконавчих директорів МВФ Владислав Рашкован прогнозував, що падіння українського ВВП у 2022 році може становити до 35%.

При цьому офіційно МВФ поки що прогнозує падіння ВВП України у 2022 році лише на 10%. У свою чергу український міністр фінансів Сергій Марченко вже також зробив більш песимістичний прогноз, що величина падіння ВВП країни цього року може становити від третини до половини.

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