Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко покидает пост главного тренера национальной сборной команды Украины по футболу.

Об этом сам тренер и в прошлом легендарный футболист сообщил на своей странице в Facebook.

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"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел 5 лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", — написал Шевченко в соцсети.

При этом он выразил благодарность президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины.

"Благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", — резюмировал Шевченко.

При этом пока неизвестна его дальнейшая судьба на тренерском поприще.

Напомним, сборная Украины по футболу впервые в своей истории дошла до 1/4 финала чемпионата Европы.

За выход в полуфинал украинцы играли против Англии и уступили со счетом 4:0 в Риме на "Стадио Олимпико".

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