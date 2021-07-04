Сборная Украины по футболу вернулась в Киев: как ее встретили болельщики (ФОТО, ВИДЕО)

Сборная Украины по футболу вернулась в Киев с чемпионата Европы 2020.

Первыми встретить сборную в международный аэропорт "Борисполь" пришли сотни людей с символикой национальной команды, флагами и подарками, сообщает "Укринформ".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что прилет сборной и движение команды по посадочной полосе эксклюзивно транслировалось на большом экране сцены для присутствующих на территории аэропорта.

После прилета футболисты сразу встретились с болельщиками и поднялись на специально сконструированную сцену. Болельщики приветствовали своих кумиров горячими овациями.

При этом солист группы ТНМК Фоззи вместе с Ярмаком и всеми присутствующими выполнили государственный гимн Украины.

Как отмечается, футболисты вместе с тренерским штабом выразили слова благодарности присутствующим и всем фанатам, которые поддерживали команду в Украине и по всему миру.

"Вы не представляете, насколько важной для нас была ваша поддержка. Именно благодаря вашей любви мы смогли достойно выступить на турнире. Хочу сказать слова благодарности ребятам за самоотдачу, за желание и дисциплину. Спасибо Вам. Слава Украине", — выступил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Футболистов ожидал автобус, поэтому после речи тренера они сразу попрощались с присутствующими.

Только Александр Зинченко остался, раздал автографы фанатам и сделал несколько памятных фото.

Напомним, сборная Украины по футболу впервые в своей истории дошла до 1/4 финала чемпионата Европы.

За выход в полуфинал украинцы играли против Англии и уступили со счетом 4:0 в Риме на "Стадио Олимпико".