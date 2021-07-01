Украинские болельщики не смогут попасть на матч Украина-Англия в Риме из-за карантина

Украинские болельщики не смогут прилететь на четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии из-за карантина по коронавирусу в Италии.

Даже билет на стадион в Риме не является основанием для въезда в страну, сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.

В частности, в соответствии с декретом правительства Италии, туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще находятся под запретом.

"В связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии 3 июля в Риме в очередной раз напоминаем о действующих правилах пересечения границы Итальянской Республики для граждан Украины", — говорится в сообщении.

При этом указано, что посетить Италию смогут украинцы по следующим основаниям:

- работа;

- обучение;

- лечение;

- возвращение на постоянное место жительства;

- обстоятельства, связанные с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.

Также в посольстве отметили, что обязательным условием при пересечении итальянской границы является прохождение 10-дневной самоизоляции.

Поединок Украина — Англия состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины после победы над Швецией со счетом 2:1 в 1/8 финала впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Как сообщалось, 17 июня во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

11 июня 2021 года в Риме матчем Италия — Турция стартовал перенесенный на год из-за пандемии коронавируса футбольный Чемпионат Европы-2020.