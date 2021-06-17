Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020

Сегодня, 17 июня, во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Матч проходил в столице Румынии городе Бухаресте.

Украинцы открыли счет на 29 минуте: Андрей Ярмоленко после розыгрыша углового с левого фланга замкнул дальнюю штангу.

Через пять минут подопечные Андрея Шевченко удвоили преимущество — распечатал ворота македонцев после паса того же Ярмоленко Роман Яремчук.

Во втором тайме сборная Северной Македонии активизировала игру, стала больше владеть мячом, в результате чего из-за нарушения в штрафной площадке сине-желтых в ворота сборной Украины был назначен пенальти.

Голкипер украинской команды Георгий Бущан мяч парировал, однако игрок македонской сборной Алиоски, который бил 11-метровый удар, на добивании отправил мяч в ворота.

На 84-й минуте сборная Украины могла снять все проблемы в этом матче, однако Руслан Малиновский не смог переиграть вратаря сборной Северной Македонии.

Тем не менее, счет до конца поединка не изменился. Украина победила со счетом 2:1 и пока по-прежнему занимает третье место в своей группе.

Сегодня в 22:00 по киевскому времени состоится еще один матч в группе С — сборная Нидерландов будет принимать команду Австрии.

Украина — Северная Македония — 2:1 (2:0)

Голы: Ярмоленко, 29 (1 : 0); Яремчук, 34 (2 : 0); Алиоски, 57 (2 : 1, с пенальти)

Украина: Бущан; Забарный; Караваев; Миколенко; Матвиенко Н.; Степаненко; Зинченко; Малиновский (Соболь, 92); Ярмоленко (Цыганков, 69); Яремчук (Беседин, 69); Шапаренко (Сидорчук, 78)

Северная Македония: Димитриевски; Алиоски; Муслиу; Ристовски С.; Адеми Ар. (Ристевски, 85); Элмас; Спировски (Чурлинов, 46); Николов (Трайковски А., 46); Велкоски Д. (Тричковски, 86); Барди (Аврамоски, 77); Пандев

Предупреждения: Шапаренко, 43 — Велкоски Д., 59; Аврамоски, 83.

Напомним, 11 июня 2021 года в Риме матчем Италия — Турция стартовал перенесенный на год из-за пандемии коронавируса футбольный Чемпионат Европы-2020.