Скандал из-за формы сборной: в Украине сделали лозунг "Героям слава" официальным

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава".

Об этом сообщил президент УАФ, член исполкома Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

"Только что исполком УАФ единогласно — 45 членов "за" — поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб — карта Украины с Тризубом в центре", — заявил он.

Также, по словам Павелко, исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру.

"На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением", — заявил президент УАФ.

"Спасибо всем нашим болельщикам за сумасшедшую поддержку УАФ и нового дизайна формы национальной сборной. Спасибо вам за неравнодушие, за ваши откровенные публичные позиции и такую ​​искреннюю реакцию на сегодняшние события", — написал он в соцсети.

Павелко также добавил, что "пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes".

Он убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и доказали их неэффективность.

"И ни при каких обстоятельствах лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику. Это увидел и почувствовал весь мир", — подчеркнул глава УАФ.

Известно, что Павелко в Риме проводит переговоры с представителями УЕФА о разрешении на размещение на форме сборной Украины по футболу слогана "Героям слава".

Ранее была представлена ​​новая форма сборной Украины по футболу, на которой изображена карта Украины и надписи "Слава Украине", "Героям слава".

Депутаты Госдумы РФ призвали запретить использование этой формы на Евро-2020.

Позже в УЕФА сообщили, что форма разрабатывалась в соответствии с требованиями организации и без каких-либо нарушений.

10 июня СМИ сообщили, что УЕФА решил убрать с формы украинской сборной для чемпионата Европы надпись "Героям слава".