Общество 7 часов назад

В УЕФА утвердили форму украинской сборной с картой страны и лозунгом "Слава Украине"

Форма сборной Украины по футболу утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки

Фото: УАФ Фото: УАФ
Фото: УАФ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы.

Это следует из ответа УЕФА на запрос "РИА Новости".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на ЕВРО-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия на ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также очертание Украины с Крымом в составе.

В России ряд различных чиновников успели возмутиться составляющим новой формы. Разумеется, "критике" подверглось наличие аннексированного РФ Крыма, а также приветствия "Слава Украине — Героям слава", которые в России называют "националистическими". В частности, "глава" так называемого "Крымского футбольного союза" заявил, что они будут обращаться в УЕФА.

В свою очередь депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищов выразил надежду на то, что УЕФА запретит сборной Украине использовать свою новую форму на Евро-2020. По его словам, в экипировке нашей национальной команды якобы заложен политический конфликт с РФ.

Читайте также:
Самые значимые легенды и молодые игроки украинского футбола

Чиновник напомнил, что сборные могут сыграть между собой на первенстве континента, и заявил, что на спортивных мероприятиях не должна подниматься тема политики.

Известно, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. В 1/8 финала напрямую выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.

Напомним, в 2018 году уже был небольшой скандал, когда на обновленной форме сборной Украины впервые появилось приветствие "Слава Украине". Но еще тогда его нанесение было согласовано с представителями УЕФА, а потому претензии России по этому поводу не рассматривались всерьез.

Как сообщалось, Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, УЕФА) принял решение перенести Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 на 2021 год.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В тюрьмах России незаконно удерживается 9 гражданских журналистов из Крыма — МИД
В тюрьмах России незаконно удерживается 9 гражданских журналистов из Крыма — МИД
Беларусь прорабатывает с РФ возможность полетов "Белавиа" в Крым
Беларусь прорабатывает с РФ возможность полетов "Белавиа" в Крым
Зеленский допускает угрозу военного вторжения в Украину со стороны Беларуси
Зеленский допускает угрозу военного вторжения в Украину со стороны Беларуси
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ рефинансировал три украинских банка на 800 млн грн

  3. Украина неприятно удивлена решением США по "Северному потоку-2" — Зеленский

  4. Владельцы электромобилей в Европе ездят больше, чем собственники авто с ДВС — исследование

  5. Стрімке зміцнення гривні налякало НБУ і він "окреслив межу": на який курс орієнтуватися

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...