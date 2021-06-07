В УЕФА утвердили форму украинской сборной с картой страны и лозунгом "Слава Украине"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы.

Это следует из ответа УЕФА на запрос "РИА Новости".

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"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на ЕВРО-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия на ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также очертание Украины с Крымом в составе.

В России ряд различных чиновников успели возмутиться составляющим новой формы. Разумеется, "критике" подверглось наличие аннексированного РФ Крыма, а также приветствия "Слава Украине — Героям слава", которые в России называют "националистическими". В частности, "глава" так называемого "Крымского футбольного союза" заявил, что они будут обращаться в УЕФА.

В свою очередь депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищов выразил надежду на то, что УЕФА запретит сборной Украине использовать свою новую форму на Евро-2020. По его словам, в экипировке нашей национальной команды якобы заложен политический конфликт с РФ.

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Чиновник напомнил, что сборные могут сыграть между собой на первенстве континента, и заявил, что на спортивных мероприятиях не должна подниматься тема политики.

Известно, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. В 1/8 финала напрямую выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.

Напомним, в 2018 году уже был небольшой скандал, когда на обновленной форме сборной Украины впервые появилось приветствие "Слава Украине". Но еще тогда его нанесение было согласовано с представителями УЕФА, а потому претензии России по этому поводу не рассматривались всерьез.

Как сообщалось, Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, УЕФА) принял решение перенести Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 на 2021 год.