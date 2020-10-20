Самые значимые легенды и молодые игроки украинского футбола

Эдуард Соболь, 25 лет

Молодой и талантливый защитник, участвующий в недавних матчах Лиги Наций с Францией (7:1) и Германией (1:2), в квалификационном отборе на Евро-2020. Со сборной и в огонь, и в воду. Сейчас Эдуард выступает за бельгийский клуб "Брюгге".

После недавних поражений футболист в интервью заверил болельщиков, что работа над ошибками в команде была произведена.

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Денис Мирошниченко, 26 лет

Еще один талантливый украинский футболист, хотя и не выступающий за сборную в 2020 году. Денис играл в Украинской Премьер Лиге за клубы "Кривбасс", "Карпаты" и "Александрия" (с 2019 года по настоящее время). За "Александрию" футболист выступает недолго — с июня 2019 года на позиции защитника.

Ждем новых выступлений Дениса Мирошниченко в играх УПЛ в сезоне 2020/2021.

Андрей Шевченко, 44 года

Легенда украинского футбола. С киевским "Динамо" 5 раз выигрывал чемпионат страны, дважды был признан лучшим бомбардиром Итальянского чемпионата. Среди главных достижений — 48 забитых голов, Обладатель Золотого мяча, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги в составе "Челси". С итальянским "Миланом" он выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов.

Сейчас он является тренером сборной Украины.

Олег Блохин, 67 лет

Известен как лучший игрок чемпионатов СССР на протяжении многих лет, также Обладатель Золотого мяча. Дважды выигрывал Кубок УЕФА в составе киевского "Динамо", один из лучших нападающих Европы.

У Блохина есть свои тренерские достижения. Под его руководством сборная Украины достигла наивысшего результата в истории, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году.

Андрей Воронин, 41 год

Воронин начал играть в большой футбол в Германии, куда уехал из Одессы в 1995 году подростком. Первым профессиональным футбольным клубом стала Боруссия Менхенгладбах. Но дебют нельзя назвать удачным: за все время в этом клубе Андрей забил лишь один гол.

Потом были немецкие клубы разного уровня, где навыки футболиста значительно выросли, но прошли годы — Воронин даже играл одно время за "Ливерпуль", где сразу же полюбился болельщикам.

Согласно отчетам, сейчас футболист завершил футбольную карьеру, позже он попробовал свои силы в тренерской деятельности, но также без особого успеха.

Анатолий Тимощук, 41 год

Футболист стартовал в донецком "Шахтере", где успел стать трехкратным чемпионом Украины. Ополрный полузащитник, он умел мастерски играть на любой позиции в защите. Позже полузащитник стал чемпионом страны и обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка.

Всего Анатолий принял участие в 910 матчах, забив в них 87 голов, став самым титулованным футболистом в странах СНГ.

Андрей Ярмоленко, 30 лет

У атакующего полузащитника неоднозначная репутация. Одни сравнивают его с Шевченко по потенциалу и по уровню мастерства, а другие видят в Ярмоленко чуть ли не главное разочарование в игре за киевское "Динамо" — Андрей часто упускал действительно хорошие позиции.

Юрий Газзаев познакомил его с основной командой "Динамо", за что его много критиковали. Но в итоге Ярмоленко стал стабильно забивать и поднялся на вершину киевского клуба.

Неудивительно, что "Боруссия" приобрела блестящего полузащитника в 2017 году. Однако там Андрей продолжал играть не в полную силу, после чего перешел в "Венст Хэм". Ему пророчили потрясающее будущее, да и сам Андрей начал играть с огромным энтузиазмом, но в этом из сезонов получил серьезную травму и надолго выбыл из мира футбола.

Заключение: что ждет украинский футбол

Злые языки говорят, что украинский футбол уже пережил свой пик. Но, как мы видим, в украинском футболе хватает и легенд, и молодых звезд, которых тренирует прославленный футболист Андрей Шевченко. И пусть Евро-2020 переносится, мы еще увидим украинских футболистов в игре.