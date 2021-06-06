Крым и "Слава Украине": представлена форма сборной на Евро. РФ уже призвала ее запретить

Украинская ассоциация футбола представила обновленную форму национальной сборной Украины, в которой команда выступит на чемпионате Европы.

На передней части футболок изображена карта страны, также на форме нанесено приветствие "Слава Украине — Героям слава", сообщил глава УАФ Андрей Павелко в Facebook.

В частности, на передней части футболок изображена территория страны с гербом Украины, стилизированным как эмблема УАФ.

На спинах у игроков, над фамилиями, нанесено приветствие "Слава Украине", а на воротничках изнутри ответ на него "Героям слава".

На Евро, как и обычно, сборная сможет использовать три комплекта формы по необходимости — желтая с синим (домашняя), синяя с желтым (гостевая) и белая с золотым (третий комплект). Ее для украинских национальных команд сделала фирма "Joma".

При этом дизайн формы стал известен лишь днем в воскресенье, 6 июня, но в России ряд различных чиновников успели возмутиться ее составляющим. Разумеется, "критике" поддалось наличие аннексированного РФ Крыма, а также приветствия "Слава Украине — Героям слава", которые в России называют "националистическими". В частности, "глава" так называемоого "Крымского футбольного союза" заявил, что они будут обращаться в УЕФА.

В свою очередь депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищов выразил надежду на то, что УЕФА запретит сборной Украине использовать свою новую форму на Евро-2020. По его словам, в экипировке нашей национальной команды якобы заложен политический конфликт с РФ.

Чиновник напомнил, что сборные могут сыграть между собой на первенстве континента, и заявил, что на спортивных мероприятиях не должна подниматься тема политики.

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некой политической позиции, которая отличается от позиции нашей страны. Конфликт заложен с использованием формы. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть Министерство иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях. УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", — поделился своим мнением Свищов.

Его мнение разделяет и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков: "В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой не имеют права".

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Напомним, в 2018 году уже был небольшой скандал, когда на обновленной форме сборной Украины впервые появилось приветствие "Слава Украине". Но еще тогда его нанесение было согласовано с представителями УЕФА, а потому претензии России по этому поводу не рассматривались всерьез.

Как известно, 7 июня, сборная Украины сыграет последний товарищеский матч перед Евро-2020. В Харькове команда Андрея Шевченко примет Кипр.

Как сообщалось, Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, УЕФА) принял решение перенести Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 на 2021 год.