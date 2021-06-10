УЕФА обязал Украину убрать с формы слоган "Героям слава"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после запроса со стороны Российского футбольного союза обязал сборную Украины убрать с формы, разработанной для Чемпионата Европы по футболу 2021 года, слоган "Героям слава".

Как сообщило российское издание "Чемпионат", в УЕФА заявили, что слоган "Слава Украине" на экипировке может остаться, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — "Героям слава" — украинская сборная должна будет с формы убрать, поскольку в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

В то же время в УЕФА подчеркивают, что изображение на форме контуров Украины с Крымом (который в РФ считают своей территорией) не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

В свою очередь в Украинской ассоциации футбола изданию Football.ua подтвердили, что слоган "Героям слава" действительно должен быть убран с формы украинских спортсменов.

Напомним, что 7 июня стало известно, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы.

Отметим при этом, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский порадовался тому, что форма украинской футбольной сборной способна шокировать.

"Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина", — написал он на своей странице в Instagram, опубликовав фото с собственной именной футболкой с таким же дизайном.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти еще прошлым летом, однако был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира будут проходить с 11 июня по 11 июля в 11 городах — Севилье, Глазго, Лондоне, Амстердаме, Мюнхене, Риме, Копенгагене, Будапеште, Бухаресте, Санкт-Петербурге и Баку.