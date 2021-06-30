Евро-2020: букмекеры назвали фаворита матча Украина — Англия в четвертьфинале

Национальная сборная Украины по футболу 3 июля 2021 года сыграет с командой Англии матч 1/4 финала чемпионата Европы.

В этом поединке на Евро-2020 букмекеры отдают предпочтение британским футболистам, передает "Укринформ".

В частности, компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 8,90, на ничью — 4,40, на выигрыш Англии — 1,45.

Сборная Англии в 1/8 финала победила Германию со счетом 2:0 и таким образом попала в четвертьфинале на украинскую сборную.

Известно, что футболисты Украины и Англии сыграют в восьмой раз. В активе "сине-желтых" одна победа при двух ничьих и четырех поражениях (разница мячей 3:9).

Последний раз команды встречались в квалификации чемпионата мира-2014 и дважды разошлись миром — 1:1 в Лондоне и 0:0 в Киеве.

В рамках чемпионата Европы украинская сборная уже встречалась с англичанами. В 2012 году в матче между Украиной и Англией Марко Девич забил гол в ворота английской сборной, однако арбитр не засчитал взятие ворот. Сам матч закончился поражением украинской сборной со счетом 0:1.

Предстоящий поединок Украина — Англия состоится на 72-тысячном Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины после победы над Швецией со счетом 2:1 в 1/8 финала впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Как сообщалось, 17 июня во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

11 июня 2021 года в Риме матчем Италия — Турция стартовал перенесенный на год из-за пандемии коронавируса футбольный Чемпионат Европы-2020.